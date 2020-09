Sind Sie eine intensive Mama? – Kinder als Religion? Testen Sie Ihren Betreuungsstil Erziehungsforscherin Margrit Stamm erklärt in ihrem neuen Buch Risiken und Nebenwirkungen der intensiven Mutterschaft. Wir bieten den Selbsttest. Alexandra Kedves

Ein Aarauer Ehepaar kümmert sich um den vier Monate alten Sohn: Familie im Jahr 2020. Foto: Keystone

Nach der Jahrtausendwende wurde die Mutterschaft als neue Religion entdeckt, als Fluchtort in der brutalen Welt des globalen Neoliberalismus – der regelmässig enttäuscht, weil sich die Optimierungsideologie ins Familienleben hineingefressen hat. Die Mutterschaftsidealisierung ist so omnipräsent wie der Sauerstoff in der Luft – und so schädlich wie zu viel Kohlendioxid. So urteilt jedenfalls die Erziehungs- und Bildungswissenschaftlerin Margrit Stamm in ihrem neuen Buch «Du musst nicht perfekt sein, Mama! Schluss mit dem Supermama-Mythos – Wie wir uns von überhöhten Ansprüchen befreien» (unsere Buchpräsentation lesen Sie hier).