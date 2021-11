Gymnasium Thun – «Kind of Blue» – Ausstellung von Blaupause-Arbeiten Am 30. November präsentieren die Gymer-Klassen bildnerisches Gestalten und Musik ihre Projektarbeiten. Jürg Spielmann

Die Präsentation findet am Thuner Gymnasium Seefeld statt. Foto: Markus Hubacher

Die Cyanotypie ist ein Verfahren zur Herstellung von stabilen fotografischen Bildern, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt wurde. Noch heute faszinieren die mittels Sonnenlicht entstandenen Abzüge, die je nach Belichtungszeit ihre unterschiedlich intensive cyanblaue Färbung erhalten.

Die Schülerinnen und Schüler der Prima-Schwerpunktfachklasse bildnerisches Gestalten haben sich in den letzten Wochen im Rahmen des Primaprojekts mit dieser auch Blaupause oder Eisenblaudruck genannten Technik auseinandergesetzt. Entstanden sind vielfältige Arbeiten, die nun in Zusammenarbeit mit der Prima-Schwerpunktfachklasse Musik gezeigt werden.

Die Präsentation findet am Dienstag, 30. November, am Gymnasium Thun statt. Für die Öffentlichkeit startet sie um 19 Uhr in der neuen Aula am Standort Seefeld. An der Veranstaltung, die circa eine Stunde dauern wird, besteht eine Zertifikats- und Maskenpflicht.

