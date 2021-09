Unfall in Sumiswald – Kind angefahren? Polizei sucht Zeugen Auf dem Schulweg stürzte am Donnerstagmittag ein Kind mit dem Velo. Die Polizei schliesst nicht aus, das es angefahren wurde.

Als eine Gruppe Schulkinder am Donnerstagmittag mit dem Velo unterwegs war, kam es zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Bern schreibt, waren die Kinder auf der Sumiswaldstrasse in Richtung Gammenthal unterwegs. Als die Kinder im Bereich «Sumpf» nach links in eine Nebenstrasse abbiegen wollten, stürzte das zuhinterst fahrende Kind. Die Polizei schliesst nicht aus, dass es zu einer Streifkollision mit einem ebenfalls in Richtung Gammenthal fahrenden Auto gekommen war. Das leicht verletzte Kind begab sich nach dem Vorfall nach Hause. Das Auto fuhr gemäss Aussagen ohne anzuhalten weiter.

Nun werden Zeugen gesucht. Insbesondere der Lenker des besagten Autos sowie eine Autofahrerin, die sich kurz um das gestürzte Kind kümmerte, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Bern in Verbindung zu setzen: +41 31 638 81 11.

ber

Fehler gefunden?Jetzt melden.