Schweizer Buchpreis – Kim de l’Horizon gewinnt 15. Schweizer Buchpreis Im Rahmen des Literaturfestivals Buch Basel gewinnt Kim de l’Horizon mit seinem Schweizer Debütroman «Blutbuch» den 15. Schweizer Buchpreis. UPDATE FOLGT

Gewinnt den 15. Schweizer Buchpreis: Kim de l’Horizon. Foto: Sebastian Gollnow (Keystone)

«Blutbuch» heisst der Roman, für den Kim de l’Horizon den Schweizer Buchpreis 2022 erhält, wie die Trägerschaft mitteilte. Der Preis wurde am Sonntag im Rahmen des Literaturfestivals Buch Basel verliehen.

Zuvor gewann der Schweizer Debütroman «Blutbuch» den Deutschen Buchpreis 2022. Kim de l’Horizon identifiziert sich weder als Frau noch als Mann. Und weil wir bei «Blutbuch» auf Autofiktion treffen, heisst die erzählende Person ebenfalls Kim und ist auch nonbinär.

Das Spiel mit Wirklichkeit, Sprache und Stil beginnt bereits bei den biografischen Angaben. Kim de l’Horizon, «geboren 2666 auf Gethen», habe bereits «vor dem Debüt ‹Blutbuch› versucht, mit Nachwuchspreisen attention zu erringen», und heute «hat Kim aber genug vom ‹ICH›» und studiere Hexerei. Alles klar?

In «Blutbuch» nimmt Kim die fortschreitende Demenz der Grossmutter zum Anlass, der «Grossmeer» (das Berndeutsch wird zelebriert) einen Brief zu schreiben. Gegen das Vergessen, Verschweigen und Verdrängen. Schicht um Schicht wird freigelegt, was wir ungefragt weitergeben: Geschlecht, Traumata und Klassenzugehörigkeit.

SDA/step

