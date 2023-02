Countryfestival Kandertal – Kim Carson und Randy Thompson sind dabei Das Countryfestival Kandertal wartet im August mit Kim Carson, Randy Thompson, den Swiss Highwaymen, The Nada Cowboys und den Bluegrass Beans auf.

Das OK-Team des Countryfestivals Kandertal (v.l.): Liliane Greber, Beat Mühlemann und Hansjürg Schmid. Foto: PD

«Wir haben ein starkes Line-up, und der Vorverkauf ist schon gut angelaufen.» Das sagt Beat Mühlemann, OK-Präsident des Countryfestivals Kandertal, das vom 18. bis 20. August in Kandersteg stattfinden wird. Kim Carson, Randy Thompson (beide USA), Swiss Highwaymen, The Nada Cowboys und die Bluegrass Beans (alle Schweiz) werden aufspielen.

«Diese Bands passen bestens nach Kandersteg und werden ein Country-Feuerwerk entzünden», ist Mühlemann überzeugt: «Kim und Randy bringen dieses Jahr eine neue CD auf den Markt. Diese haben sie in Kandersteg mit im Gepäck.»

Für die Linedancer werden 250 m2 Holztanzboden im Innen- und Aussenbereich bereitstehen. Neben dem Gelände wird es ein Treffen von US Classic Cars und Bikes geben. «Und am Sonntag findet neu ein Kids- und Family-Day mit Ponyreiten, Hüpfburg und vielen weiteren coolen Aktivitäten statt», wird OK-Mitglied Liliane Greber in einer Medienmitteilung zitiert. Zu später Stunde wird ein Shuttlebus angeboten, wie das OK weiter informiert.

