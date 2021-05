Wegen persönlicher Drohungen – Kilian Baumann sagt alle öffentlichen Auftritte ab Der Berner Nationalrat und Befürworter der Trinkwasser- und Pestizidinitiative erhält derzeit von Gegnern Drohungen. Bis zur Abstimmung sagt er alle Auftritte ab. Quentin Schlapbach

Kilian Baumann, Berner Biobauer aus Suberg, zog für die Grünen 2019 in den Nationalrat ein. Foto: Christian Pfander

Am Mittwochabend um 20 Uhr hätten sich Kilian Baumann, Biobauer und Nationalrat der Grünen, sowie Hans Jörg Rüegsegger, Präsident des Berner Bauernverbandes und Berner SVP-Grossrat, im Kirchgemeindehaus Gstaad gegenüberstehen sollen. Vorgesehen war eine Podiumsdiskussion zu den beiden Agrarinitiativen, über welche das Schweizer Stimmvolk am 13. Juni befinden muss. Baumann ist für die beiden Initiativen, Rüegsegger dagegen.

Am Montagabend teilte Baumann den Veranstaltern aber kurzfristig mit, dass er den Termin nicht wahrnehmen werde. «Die Drohungen gegen mich und meine Familie haben mittlerweile ein solches Ausmass angenommen, dass ich mich gezwungen sehe, bis zum 13. Juni auf alle weiteren Podiumsdiskussionen zu verzichten», schreibt er in einem Mail an die Veranstalter.