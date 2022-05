Olympiasiegerin in Thun – Kiesenhofer nicht zu schlagen Die im Wallis lebende österreichische Rad-Olympiasiegerin hat das Zeitfahren in Thun gewonnen. Die Oberländer Fussballerinnen vertagen den Aufstieg: News aus der Region. Peter Berger

Wie in Japan siegte Anna Kiesenhofer auch in Thun. Archivfoto: AFP

Anna Kiesenhofer hat in Abwesenheit von Marlen Reusser das nationale Zeitfahren in Thun gewonnen. Die österreichische Strassen-Olympiasiegerin von 2021 in Tokio distanzierte die Duathlon-Weltmeisterin Melanie Maurer (Hindelbank) um 55 Sekunden. «Von der Olympiasiegerin geschlagen zu werden, ist keine Schande», meinte Maurer. Bei den Männern siegte der Münsinger Ex-Profi Marcel Wyss deutlich vor dem Emmentaler Christoph Janssen.

Aufstieg in Gefahr

Das Fussball-Frauenteam Thun Berner Oberland hat den vor­zeitigen Aufstieg in die Super League verpasst. Der NLB-Meister unterlag Rapperswil gleich mit 1:5 und fiel in der Dreiergruppe mit Leader Yverdon nun wegen des schlechteren Torverhältnisses ein Spiel vor Schluss sogar hinter die St. Gallerinnen. Die Thunerinnen agierten nach einem Platzverweis gegen Stefanie Kipf schon ab der 3. Minute in Unterzahl. Sie spielen am 11. Juni zum Abschluss nun noch gegen Yverdon.

Ohne Thun II

Der FC Thun II verpasst nach einer Niederlage und Rang 4 in der 1. Liga die Aufstiegsrunde. Der FC Münsingen beschert dem abtretenden Trainer Kurt Feuz in der letzten Partie einen überraschenden 3:1-Erfolg bei Gruppensieger Wohlen. Köniz und Langenthal gewinnen zum Saisonabschluss ebenfalls.

