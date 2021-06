Depot in Hindelbank – Kiesberg soll noch zehn Jahre bleiben Nach 30 Jahren müsste der Kieslagerplatz Gyssberg stillgelegt und revitalisiert werden. Der Betreiber will die Schliessung hinauszögern. Urs Egli

Die Firma Hofstetter will den Kies weitere zehn Jahre nahe ihrem Betonwerk (im Hintergrund) zwischenlagern. Foto: Beat Mathys

Wer sich allein vom Titel des ersten Traktandums der Versammlung der Einwohnergemeinde Hindelbank leiten lässt, wird am Montagabend, 14. Juni, zu Hause bleiben. Das wäre ein Fehler. Denn die Vorlage «Genehmigung der Änderung der Überbauungsordnung Gyssberg, Verlängerung der Nutzung als Kieszone» birgt durchaus Diskussionsstoff. Im Zentrum steht die Frage: Darf die K.+U. Hofstetter AG den Kieslagerplatz weitere zehn Jahre nutzen? Dies, weil die Bewilligung in etwas mehr als einem Monat abläuft.

Die Vorgabe

Im Gyssberg – ein Gebiet zwischen Autobahn A1 und SBB-Linie – wurde früher Kies abgebaut. Doch das ist lange her. Wo einst das Grien abgetragen wurde, erhebt sich jetzt ein Berg von Steinen. Dass an diesem Ort Kies gelagert werden darf, ist in der Überbauungsordnung Gyssberg geregelt. Seit 1991 ist das so. Doch nun, nach 30 Jahren, wäre eigentlich Schluss. Das zur Alluvia AG gehörende Unternehmen, das in Hindelbank ein Betonwerk betreibt, müsste den Platz räumen und das Gelände wieder landwirtschaftlich nutzbar machen. Es sei denn, die Gemeindeversammlung stimmt einer Verlängerung zu.