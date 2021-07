Eintägiges Festival – Kientaler Klanglandschaften Singer-Songwriter, Pop und Folk, Worldmusic und Jazz. Dafür steht das Natural Sound Openair in Kiental. Am 10. Juli findet die 19. Ausgabe statt. Murielle Buchs

Veronika's Ndiigo, die Band der Sängerin, Songwriterin und Multiinstrumentalistin Veronika Stalder, lässt verschiedene Musikstile verschmelzen. Sie tritt am Natural Sound Openair im Kiental auf. Foto: PD/Marion Bernet

Grüne Blumenwiesen, frische Alpenluft, verschneite Bergspitzen und «Natural Sound». Das gleichnamige Open Air erwacht nach dem letztjährigen Corona-bedingten Ausfall wieder zum Leben. Vielfältige Musikrichtungen laden die Gäste zum Verweilen ein. Verweilen in der wunderschönen Umgebung des Kientalerhofs und dem dazugehörigen Chienehuus.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen wagt sich das Festival nur zaghaft an seine Wiederbelebung. So findet die diesjährige Ausgabe nur an einem Tag, dem Samstag, 10. Juli, statt. «Wir freuen uns, das familienfreundliche Open Air dieses Jahr wieder durchführen zu können», sagt Mario Binetti, Leiter des Kientalerhofs und Verantwortlicher des Natural Sound Openairs.