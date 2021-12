Was wir lesen – Khuê Phạm: «Wo auch immer ihr seid» In diesem Roman, der sich mit Fragen der Herkunft und der Identität auseinandersetzt, liegen Sprache und Sprachlosigkeit eindrücklich nahe beieinander. Nina Kunz (Das Magazin)

Foto: DM

«Ich muss diese Geschichte mit einem Geständnis beginnen: Ich kann meinen eigenen Namen nicht aussprechen.» – So beginnt der Debütroman von Khuê Phạm, den ich gerade lese, und ich muss sagen: Ich habe schon lange nicht mehr einen so guten ersten Satz gelesen.

Denn er ist nicht nur catchy, sondern zeigt auch gleich, worum es in diesem Buch gehen wird: um die komplexe Frage, was es mit der eigenen Identität macht, wenn man in einem Land aufwächst, in dem man ständig als fremd wahrgenommen wird – obwohl einem die Kultur, der man die ganze Zeit zugeschrieben wird, selbst etwas unvertraut bleibt.