Wechsel beim SC Langenthal – Kevin Schläpfer ist nun auch Headcoach Der eigentliche Sportchef steht bei den Oberaargauern fortan an der Bande – Jeff Campbell fungiert bloss noch als Assistenztrainer. Adrian Horn

Kevin Schläpfer sagt künftig auch auf dem Eis, wos langgeht. Archivfoto: Beat Mathys

Das letzte Jahr endete mit einem Knall, das neue beginnt zumindest mit einer kleinen Überraschung. Sportchef Kevin Schläpfer übernimmt beim SC Langenthal die Rolle des Headcoaches, er wird bei den letzten Swiss-League-Partien der Oberaargauer an der Bande stehen.

Diese reagieren damit auf die nach dem verblüffend guten Auftakt oftmals unbefriedigenden Resultate. Rang 8 belegt der SCL, der sich nach der Saison aus dem Profieishockey zurückziehen wird.

Jeff Campbell bleibt an Bord – als Assistent. Archivfoto: Christian Pfander

Im Communiqué hält Verwaltungsratspräsident Gian Kämpf fest: «In zahlreichen Gesprächen mit Kevin Schläpfer, Jeff Campbell und dessen Staff wurde intensiv nach einer Lösung zur Beendigung der sportlichen Baisse gesucht. Alle Beteiligten sind überzeugt, dass Kevin mit seinen Qualitäten und seiner Energie die richtigen Impulse setzen kann und frischen Wind reinbringen wird.»

In Biel war Schläpfer als Trainer erfolgreich

Erstmals in der Verantwortung steht Schläpfer bereits am Dienstagabend beim Auswärtsspiel in La Chaux-de-Fonds. Sportlich ist die Lage der Berner nicht aussichtslos. Ihr Rückstand auf Platz 6 beträgt lediglich vier Punkte, und in einer Playoff-Viertelfinal-Serie gegen den aktuell drittklassierten HC Thurgau besässen sie vermutlich sehr wohl ihre Möglichkeiten. Zudem müssen sie nicht um die Teilnahme an der Ausmarchung fürchten: Winterthur, ihr erster «Verfolger», hat erst 22 Punkte gewonnen – 22 weniger als die Oberaargauer.

Als Trainer des EHC Biel war Schläpfer schweizweit «eine Figur». Archivfoto: Reto Oeschger

Schläpfer weist als Headcoach gewisse Erfolge auf. Der EHC Biel qualifizierte sich unter ihm nach dem Aufstieg dreimal für die Playoffs, 2015 wurde er beinahe Nationaltrainer. Nach der Saison wechselt der 53-Jährige als Sportchef zum EHC Basel – bei dem er einst seine Spielerkarriere lancierte.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

