Niederlande: Ajax-Frauen wird Meisterfeier verwehrt

Das Frauenteam von Ajax Amsterdam darf nach dem Titelgewinn keine öffentliche Meisterfeier abhalten. Dies hat die eigene Vereinsführung entschieden. Die für Pfingstmontag geplante Feier finde nicht statt, da der Fussballclub nicht daran mitarbeiten wolle, teilte die Stadt mit.

Die Ajax-Frauen sollten auf dem Leidseplein, einem Platz mitten in Amsterdam, geehrt werden. Doch die Clubführung erklärte, dass sie weder hinter dem Zeitpunkt noch dem Ort stehe. Auch der Mangel an Feststimmung bei Ajax, dessen erfolgsverwöhnte Männer-Mannschaft einen Spieltag vor Saisonende nur auf Tabellenplatz drei der Eredivisie liegt, spiele dabei eine Rolle, wie es in der in diversen Medien verbreiteten Erklärung heisst.

Die Ajax-Frauen werden um eine öffentliche Meisterfeier geprellt. Foto: Instagram

Ajax begründete den Schritt auch damit, dass die Meisterschafts-Entscheidung bei den Frauen bereits am 7. Mai gefallen und daher schon zu lange her sei. Ausserdem vermutet die Clubführung um Direktor Edwin van der Sar, dass zu wenig Menschen zu der Feier kommen würden. «Und das wäre nicht gut für das Image des Frauenfussball», erklärte der Verein. Das Frauenteam war bereits von Bürgermeisterin Femke Halsema in ihrer Amtswohnung empfangen worden. Sie hatte danach angeboten, auch die Feier im Zentrum der Stadt zu organisieren. Es war der dritte Titel für die Ajax-Frauen nach 2017 und 2018. Noch nie gab es eine öffentliche Meisterfeier.

Die Absage der Vereinsführung löste in den Niederlanden grosse Empörung aus. Einige Politikerinnen und Journalistinnen warfen der Clubführung gar Sexismus vor. Nationalspielerin Merel van Dongen, die bis 2018 für Amsterdam spielte, twitterte: «Mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr.» (DPA)