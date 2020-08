Landwirtschaftsschule: Neuer Chef – Kevin Koch wird neuer Direktor des Inforama Das Aus- und Weiterbildungs-, Beratungs- und Tagungszentrums für Land- und Hauswirtschaft im Kanton Bern erhält eine neue Leitung.

Kevin Koch ist bereits Mitglied der Geschäftsleitung. Foto: zvg

Kevin Koch heisst ab 1. Dezember dieses Jahres der Direktor des Inforamas, des Aus- und Weiterbildungs-, Beratungs- und Tagungszentrums für Land- und Hauswirtschaft im Kanton Bern. Der 41-jährige Koch ersetzt Markus Wildisen, der im Mai seine Demission bekanntgegeben hatte.

Wie die Berner Kantonsverwaltung am Dienstag bekanntgab, leitet Koch seit August 2019 den Fachbereich Berufsmaturität am Inforama und ist Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 2013 ist er als Lehrbeauftragter Wirtschaft und Recht und seit 2018 als stellvertretender Leiter des Fachbereichs BMS am Inforama tätig.

Koch hat einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft der Universität Bern und ein Lehrerdiplom Sekundarstufe II der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Berufsbegleitend absolvierte Koch die Schulleitungsausbildung der PH Bern.

Wildisen verlässt das Inforama aus persönlichen, familiären und gesundheitlichen Gründen, wie der Internetseite des Inforama zu entnehmen ist. Er wechselt zum Bundesamt für Landwirtschaft.

SDA