Bartender aus Thun – Kevin Abbühl gewinnt mit Cocktail «Thun-der» Kevin Abbühl von der Atelier Classic Bar am Thuner Rathausplatz hat den 3-Länder-Wettbewerb «Drinks Open 2020» am Bodensee gewonnen.

Der Thuner Kevin Abbühl gewinnt den 3-Länder-Wettbewerb Drinks Open 2020. Foto: PD

5 cl 1800 Tequila Anejo, 1cl Giffard Pampelmousse rose, 2cl Zitronen-Ingwer-Konzentrat, 2cl Mangosaft, 1cl Passionssaft Sirup und Eiweisspulver: Mit diesen Zutaten mixte der Thuner Kevin Abbühl den Sieger-Cocktail «Thun-der» am diesjährigen «Drinks Open» am Bodensee. Dies ist der Website des Veranstalters zu entnehmen. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz seien aus den zahlreichen Bewerbern 31 Teilnehmer eingeladen worden. Der Anlass fand im Hafen-Restaurant sowie auf der MS Säntis statt.

«Gesucht worden seien die einfachen und im Geschmack authentischen Kreationen, die eben dadurch den Drink so genüsslich wie genial erscheinen lassen», so die Veranstalter. «Serve the perfect» (dt.: den perfekten Drink servieren) sei das Motto gewesen. Am besten umgesetzt hat dies Barmann Abbühl von der Atelier Classic Bar am Thuner Rathausplatz, der gemäss Bericht «sein Glück kaum fassen konnte». Sein Drink verkörpere laut Veranstalter das zentrale Anliegen der Drinks Open: «Top-Cocktails für den Alltag, die sowohl für Kreativität als auch höchste Konzentration stehen.»

Kevin Abbühls Sieger-Cocktail «Thun-der». Foto: PD

pd/ngg