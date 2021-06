Bern: Zeugen gesucht – Kette war über Strasse gespannt – Velofahrer verletzt Am Montagabend ist in Bern ein Velofahrer gestürzt. Er war in eine über die Strasse gespannte Kette gefahren und musste ins Spital gebracht werden.

Am Montagabend hat sich ein Velofahrer bei einem Sturz verletzt, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Der Mann war um ca. 21.15 Uhr mit seinem Velo auf der Scheibenstrasse unterwegs gewesen, als er auf Höhe des Jugendzentrums in eine über die Strasse gespannte Kette fuhr und daraufhin zu Fall kam.

Gemäss Polizei hatten sich vorerst Passanten um den verletzten Velofahrer gekümmert. Dabei hielten ein Mann auf Inlineskates eine Fussgängerin am Unfallort und gaben gegenüber den Helfenden an, dass sie bereits zuvor an der Stelle vorbeigekommen seien. Als die Polizei eintraf, waren die beiden allerdings schon weg. Der Verunfallte wurde schliesslich mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Inlineskater und die Fussgängerin. Aber auch weitere Personen, die Angaben zum Unfall machen können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Kette gemacht haben. Telefon: +41 31 638 81 11.

pd/ske

