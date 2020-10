Spendenaktion für Flüchtlinge – Kessel statt Waffen liefern Über 700 Kessel gefüllt mit Hygieneartikeln sind aus dem Emmental nach Jordanien unterwegs. Eine Spendenaktion in Zeiten von Corona. Nina-Lou Frey

Marianne Rediger von der Alttäufergemeinde Emmental und ein paar freiwillige Helfende verladen die Kessel in den Lastwagen. Fotos: Marcel Bieri

Bei einem Bauernhaus am Längenbach steht ein grosser Lastwagen. Freiwillige Helfende beladen diesen mit weissen Kesseln und farbigen Decken. Auch Marianne Rediger von der Alttäufergemeinde Emmental packt hier in Lauperswil an. «Es hat uns überrascht, wie viel die Menschen spenden – trotz Corona, oder eben gerade wegen Corona», sagt die Pflegefachfrau. Die momentane Ausnahmesituation zeige, dass Krisen jedes Land treffen können.

Frottiertücher, Seifen und Zahnbürsten

Die Mennoniten, die älteste evangelische Freikirche der Welt, sammelt seit Mitte August Spenden für Flüchtlinge in Jordanien. Neben Deutschland, Frankreich und Holland beteiligen sich auch mennonitische Kirchgemeinden der Schweiz an der Aktion. Rediger erklärt das Motto: «Stell dir vor, es ist Krieg, und wir liefern Kessel statt Waffen.» Einen solchen Kessel trägt sie zum Lastwagen und erklärt: «Diese sind gefüllt mit Hygieneartikeln.» Beispielsweise Frottiertücher, Seifen, Zahnbürsten und Pflaster sind darin zu finden. «Wenn man sich pflegen kann, fühlt man sich bereits etwas besser», sagt Rediger.