Tötungsdelikt in Bolligen – Kerzenlichter auf dem Briefkasten Das weihnächtliche Tötungsdelikt in Bolligen weckt Entsetzen im Dorf. Eine gespenstische Stille bleibt zurück und Kerzen für die Frau, die ihr Leben lassen musste. Laura Fehlmann

Kerzen auf dem Briefkasten erinnern an die Verstorbene. Foto: Laura Fehlmann

Sonntagvormittag, kurz nach zehn Uhr, über Bolligen hängen immer noch schwarze Wolken und Dämmerlicht wie im Morgengrauen. Um die Wohnblöcke an der Hühnerbühlstrasse herrscht tiefste Ruhe. Eine Mutter eilt mit ihren Teenietöchtern schwer bepackt zu ihrem Auto. Ihr Blick streift die unbekannte Spaziergängerin, die den hintersten Eingang des Gebäudes ansteuert.

Schon von weitem sind dort flackernde Lichter zu sehen, vier Grabkerzen stehen auf einem Briefkasten, sie erinnern an eine 38-jährige Frau, die am Weihnachtstag in diesem Gebäude getötet wurde. Anwohner hatten einen Schuss gehört, wenig später führten Polizisten den mutmasslichen Schützen ab. Mit Blaulicht und Martinshorn transportierte eine Ambulanz die schwer verletzte Frau ins Spital, wo sie bald darauf starb. Sie hinterlässt eine Tochter im Teenageralter.