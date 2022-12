Kennst du den grünen Weihnachtsmann und den roten Weihnachtsbaum?

Yi Zheng studiert Humanmedizin im 6. Jahr an der Universität Zürich. Wie rund 1 Prozent aller Männer ist er von der Protanomalie betroffen, der Rot-Sehschwäche.

In der oberen Reihe 25, 3 und nichts, in der unteren Reihe 56, 10 und nichts.

In Europa sind rund 10 Prozent der Männer und 0,5 Prozent der Frauen von einer Form der Rot-Grün-Sehschwäche betroffen. Bei ihnen fehlen farbempfindliche Zellen in der Netzhaut, weil ein Gen auf ihrem X-Chromosom defekt ist. Da Frauen zwei X-Chromosomen haben (XX) und Männer nur eines (XY), können Männer ein defektes X-Chromosom nicht kompensieren und erkranken deshalb häufiger an einer Rot-Grün-Farbschwäche.

Bei einer schulärztlichen Untersuchung, etwa im Alter von 7 Jahren. Man zeigte mir komische Kreise mit farbigen Punkten und stellte mir die seltsame Aufgabe, zu sagen, was ich da sehe. Ich dachte zuerst, dass sei ein Witz, doch die Ärztin schaute mich ernst an und fragte mich nach Zahlen. Da habe ich erfahren, dass ich eine Farbschwäche habe.

Als Jugendlicher wurde ich auch öfters gefragt, warum ich pinke Socken trage. Die Erklärung auch da – ich dachte, die wären grau. Ein anderes Mal musste ich für eine Mottoparty ein blaues Shirt anziehen. Ich habe extra am Vortag ein neues Poloshirt gekauft, von dem ich dachte, es sei weiss. An der Party angekommen, schauten mich alle verdutzt an und fragten mich, warum ich im violetten Shirt gekommen bin. Das war schon ziemlich peinlich.

Tragische Geschichten gab es in meiner Kindheit genug. Ich habe einmal Blätter eines Baumes grün angemalt, aus Versehen aber den rosa Stift genommen. Mein Lehrer fragte mich, wieso ich so hässlich zeichne. Möglicherweise erklärt das auch meine heutige Abneigung gegenüber Kunst.

Durch die Farbschwäche kannst du Farben weniger intensiv wahrnehmen. Kannst du die für dich etwas farblose Welt dennoch geniessen?

Es klingt ja so, als wäre meine Welt trostlos! Ich kenne die Welt ja nur so, rotlos, und ich geniesse sie so, wie sie für mich ist, in vollen Zügen.