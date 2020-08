Philosophie-Quiz – Verstehen Sie Hegel? Er gilt als einer der anspruchsvollsten Denker: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der vor 250 Jahren geboren wurde. Sind Sie fit genug im Kopf, um ihn zu verstehen? Machen Sie den Test. Andreas Tobler , Guido Kalberer

Er sah den Weltgeist wehen: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Foto: Keystone

Wer Hegel lesen und verstehen will, braucht viel Zeit. Schneller gehts mit unserem Quiz: Wissen Sie, was den Philosophen umtrieb, und welche Theorie er in seinem Werk vertrat? Legen Sie los!