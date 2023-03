Ein Künstlerleben von einst – Kelterborn über Kelterborn «Das Leben meines Urgrossvaters war spannend», findet Hans Kelterborn. Deshalb hat der Thuner eine Monografie über Ludwig Adam Kelterborn geschrieben. Franziska Streun

Der Thuner Hans Kelterborn hat über seinen Urgrossvater Ludwig Adam Kelterborn eine Biografie geschrieben – im Bild das Cover. Foto: PD

«Während der folgenden Jahre lag ich nun mit Eifer bei dem Porträtmaler Giesewell meinen Studien ob, im Zeichnen nach der Antike und nach dem Leben, in der Aquarell- und Ölmalerei, auch in der Kupferstecherei machte einige Versuche. Es war eine schöne Zeit!»: Diese Zeilen schrieb Ludwig Adam Kelterborn, 1811 in Hannover geboren und 1878 in Basel gestorben, in seiner Autobiografie über seine Ausbildung bei Porträtmaler Burkhard Giesewell.