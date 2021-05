Menschenhandel in der Schweiz – Unter Keller-Sutter versandet Sommarugas Herzensprojekt Simonetta Sommaruga hatte als Justizministerin grosse Pläne im Kampf gegen den Menschenhandel. Seit Karin Keller-Sutter das Departement übernommen hat, ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Simone Rau , Luca De Carli

Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP, links) schenkt Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) anlässlich der symbolischen Schlüsselübergabe im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) im Dezember 2018 ein Mobile. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Diese Begegnung hatte Folgen. Mitten in Zürich, in einem kleinen Zimmer, traf Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Herbst 2011 in Begleitung der Polizei auf eine junge Frau. Diese lebte hier, ohne Papiere, ohne Zukunft, hier musste sie sich prostituieren. Ein Opfer des internationalen Menschenhandels.

Dieses und andere «erschütternde» Erlebnisse an der Front erwähnte Sommaruga noch Jahre später in Interviews oder an öffentlichen Auftritten. Immer dann, wenn die Sozialdemokratin, die in den 1980er-Jahren in einem Frauenhaus gearbeitet hatte, zeigen wollte, dass es der Schweiz inzwischen ernst ist mit dem Kampf gegen Menschenhandel. Dass diese Verbrechen nicht mehr «einfach hingenommen» werden.