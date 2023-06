Mountainbike-Weltcup in Lenzerheide – Keller sprintet mit Kraftakt aufs Podest Die Schweizer Meisterin schiebt sich im Cross-Country-Rennen kurz vor Schluss auf Rang 3. Nicht zu schlagen ist wie im Vorjahr die Französin Loana Lecomte.

Zum zweiten Mal auf dem Podest in Lenzerheide: Alessandra Keller. Foto: Keystone

Damit hatte wohl niemand gerechnet. Nachdem die Französin Loana Lecomte am Freitag im Short Track als 21. abgekämpft ins Ziel gefahren war, hatten sie für das Cross-Country-Rennen am Sonntag viele abgeschrieben. Doch offenbar hat dies den Kampfgeist der jungen Fahrerin geweckt: Obschon sie wegen des Short-Track-Resultats aus der dritten Reihe ins Rennen starten muss, kämpft sie sich sofort in eine fünfköpfige Spitzengruppe vor. Lange Zeit gibt dort die Schweizerin Alessandra Keller das Tempo vor, selten tut dies die Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot.

Zwischenzeitlich setzen sich die beiden Französinnen alleine ab, testen die Reserven der Gegnerinnen aus – und taktieren in einer Waldpassage etwas zu lange. Das Kräftemessen der Spitzenfahrerinnen ermöglicht es Keller, begleitet von der Niederländerin Anne Terpstra, die Lücke zur Spitze wieder schliessen. Doch beim letzten langen Anstieg straft Lecomte alle Zweifler Lügen.

«Noch fünf Sekunden», ruft der Teamchef. Dann gibt es für Keller kein Halten mehr.

Sie verschärft das Tempo derart, dass nicht einmal mehr die Weltmeisterin mithalten kann, und lässt den anderen Fahrerinnen keine Chance mehr. Und plötzlich reisst die Spitzengruppe völlig auseinander. Ferrand-Prévot fällt zurück – derart, dass Experten einen Platten vermuten. Wie sich aber herausstellt, ist nicht dem Reifen, sondern der Fahrerin selbst die Luft ausgegangen. Was in die Hände von Alessandra Keller spielt, die nach dem ersten Drittel der Schlussrunde 15 Sekunden hinter der Weltmeisterin liegt.

Doch dann tut die Schweizerin das, was sie so gut kann: kämpfen. Obschon das Rennen um einen Podestplatz für sie gelaufen scheint, bleibt sie dran. Nimmt der Französin Sekunde um Sekunde ab. Als ihr Teamchef Ralph Näf vom Streckenrand zuruft: «Noch fünf Sekunden!», gibt es für die Nidwaldnerin kein Halten mehr. Und der Kraftakt zahlt sich aus. Gerade noch vor der Zielgerade schiesst Keller regelrecht an Ferrand-Prévot vorbei – und sichert sich hinter Lecomte und Terpstra ihren dritten Podestplatz im Cross-Country.

Neff weiter auf Formsuche

Für die übrigen Schweizerinnen ist es kein guter Tag. National Trainer Edi Telser sagt es so: «Heute haben alle ein bisschen Mühe.» Linda Indergand, die ein gutes Rennen zeigt und lange auf Top-Ten-Kurs ist, wird vom Pech eingeholt. Ein Platten auf der letzten Runde wirft sie auf Platz 15 zurück. Sina Frei, die in der Startphase des Rennens den Takt angibt, kann nicht mithalten und muss sich mit Rang 17 begnügen. Und Olympiasiegerin Jolanda Neff findet – wie bereits beim Weltcup-Auftakt im tschechischen Nove Mesto – auch in Lenzerheide nicht zu ihrer gewohnten Form.

Im Interview sagt die St. Gallerin, sie habe «einige Dinge ändern müssen». Allerdings wollte sie dazu nicht mehr verraten. Nur so viel: «Ich kann keine Wunder erwarten.» Eine Änderung ist jedoch augenfällig, sie trägt ihren Lockenkopf wieder blond. Die weiteren Schweizerinnen: Ramona Forchini (22.), Steffi Häberlin (26.), Seraina Leugger (30.), Chrystelle Baumann (43.), Tina Züger (51.), Rebekka Estermann (71.)

Was passiert diesmal im Zauberwald?

Das Rennen der Männer läuft seit 15.30 Uhr, unter anderen mit Nino Schurter und Mathias Flückiger. Im Vorjahr hatte der Auftritt vor heimischem Publikum im Streit geendet, nachdem es in der Schlussphase zur Kollision zwischen dem Führenden Schurter und Verfolger Flückiger gekommen war, im Zauberwald, abseits der TV-Kameras. Flückiger wurde schliesslich Dritter, Schurter musste sich mit Platz 4 begnügen. Im Ziel kams zu Wortgefecht, im Interview danach beschuldigte Schurter seinen Landsmann, ihn «abgeschossen» zu haben.

Diesmal dürfte eine solche Aktion übrigens nicht im Verborgenen bleiben. Drohnen stellen sicher, dass es auch aus dem Zauberwald TV-Bilder gibt.

