Schweizer Triumph im Mountainbike – Keller schafft das Double – Schurter fährt um Doppelrekord Alessandra Keller gewinnt nach dem Gesamtweltcup im Short Track auch die Wertung im Cross-Country. Nino Schurter kann am Nachmittag Historisches erreichen. Herbie Egli

Traumhafte Saison für Alessandra Keller. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Alessandra Keller ist zweifache Mountainbike-Gesamtweltcupsiegerin in dieser Saison. Die Gewinnerin der erstmals vergebenen Short-Track-Wertung machte am Sonntag auch den Triumph im Cross-Country perfekt.

Keller wurde im letzten Saisonrennen im italienischen Val di Sole Sechste. Dieser Rang genügte der Nidwaldnerin, da ihre Konkurrentinnen Anne Terpstra aus den Niederlanden und die Australierin Rebecca McConnell gesundheitlich angeschlagen waren und nicht an der Spitze mitfahren konnten. Terpstra wurde wegen zu grossem Zeitrückstand in der Schlussrunde sogar aus dem Rennen genommen.

Keller, die konstanteste Fahrerin der Saison, war im Ziel völlig ausgepumpt und von Emotionen überwältigt. «Ich habe in der letzten Runde extrem gelitten», sagte die Nidwaldnerin im TV-Interview. «Aber ich habe alles gegeben, und es ist einfach genial.»

Der Sieg ging an die Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot aus Frankreich vor ihrer Landsfrau Loana Lecomte. Jolanda Neff, die letzte Schweizer Gesamtweltcupsiegerin aus dem Jahr 2018, wurde Dritte, Sina Frei fuhr auf Rang 5.

Schurter fährt um Doppelrekord

Nino Schurter winken zum Saisonabschluss gleich zwei Bestmarken. Der Bündner führt in der Gesamtweltcup-Wertung mit 125 Punkten vor dem Spanier David Valero Serrano, der ihn im WM-Rennen vor einer Woche bis zum Schluss forderte. Auf den Drittplatzierten Luca Braidot aus Italien beträgt der Vorsprung 140 Punkte. Gewinnt Schurter den Gesamtweltcup, wäre es sein achter Disziplinensieg. Damit wäre er vor Julien Absalon alleiniger Rekordhalter. Der Franzose könnte auch die Bestmarke an Weltcupsiegen im Cross-Country an den Schweizer verlieren. Hier liegen Absalon und Schurter mit 33 Erfolgen gleichauf. Der Bündner egalisierte die Bestmarke Anfang Saison, als er in Brasilien gewann.

Herbie Egli ist seit 2018 Redaktor im Sport mit Schwerpunkt Online. Neben der allgemeinen Berichterstattung sind Rad und Ski alpin seine Spezialgebiete. Mehr Infos

