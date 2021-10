Der SCB im Aufwind – Keiner sagte, es müsse auch noch schön sein Der SC Bern findet Schritt für Schritt aus der Krise. Das 1:0 beim ZSC ist ein erkämpfter Sieg wie aus dem Lehrbuch. Kristian Kapp

Giftiger Auftritt: Berns Stürmer Dominik Kahun (links) und ZSC-Verteidiger Yannick Weber geben sich Saures. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Geduld bringt nicht immer nur Rosen. Geduld bringt manchmal auch Siege wie jenen des SC Bern am Samstag im Hallenstadion. Ein 1:0-Auswärtssieg gegen die offensiv potenteste Mannschaft der Liga? In einem defensiv disziplinierten Spiel mit wenigen Torchancen? Dank eines späten Kontertors eines Viertlinienstürmers (Gregory Sciaroni), während sich die Topkräfte neutralisieren? Der Taktiker in Johan Lundskog dürfte noch tags darauf Freudensprünge gemacht haben.

Wie oft hatten der neue SCB-Trainer und sein Sportchef Andrew Ebbett um Geduld gebeten? Wie oft hatten sie sich ärgern müssen über die vielen, vielen Gratis-Chancen, die ihr Team den Gegnern mit Undiszipliniertheiten aller Arten offeriert hatte. Die sieben Niederlagen in den ersten neun Spielen hatten häufig schlechtes Backchecking, schlampige Wechsel, mangelnden Kampfgeist und Unordnung in der eigenen Zone zum Ursprung. So gesehen war das Spiel beim ZSC ein erstaunlich grosser Schritt.

Der Schlüsselmoment auch in Zürich

Nein, es war kein schönes Spiel, dieses 1:0 in Zürich. Aber keiner hatte gesagt, es müsse schön sein. Aus Berner Optik reichte es, so viele der Unzulänglichkeiten abgestellt zu haben. Der Weg zum Guten hatte bereits am Freitagabend und dem 4:1 gegen zuvor fünfmal siegreiche Rapperswil-Jona Lakers begonnen. Auch dort glänzte nicht alles im Berner Spiel, Verbesserungen nach dem Fiasko beim 1:4 am Dienstag in Lausanne waren dennoch offensichtlich.

Und es gab in beiden Spielen Schlüsselmomente, die für den SCB glimpflich verliefen. Momente, in denen die Berner ins bei den Niederlagen gesehene Muster verfielen. Es waren jeweils die Minuten nach Spielhälfte, in denen der SCB um ein Haar Spiel und damit vielleicht auch Sieg aus der Hand gegeben hätte. Nicht, dass der Gegner da jeweils Druck machte, war das Problem, sondern, wie einfach er wieder zu Chancen kam. Die zweite Pause kam jeweils einer Rettung gleich.

Der einzige Torschütze: Gregory Sciaroni feiert seinen Treffer im Hallenstadion. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der Aufwärtstrend lässt sich dennoch nicht wegdiskutieren. Nach wie vor ist Bern zwar ligaweit eines der anfälligsten Teams auf Konter, gemäss offizieller Analytics-Datenbank sind da nur Ajoie und Davos schlechter. Auch die ZSC Lions kreierten gegen Bern auf diese Weise die meiste Torgefahr, allerdings in viel kleinerem Rahmen, als es bislang üblich war gegen den SCB. Lundskogs Team unterband hingegen regelmässig die grösste Zürcher Stärke: Kein anderes Team ist ligaweit normalerweise so gefährlich nach langen Druckphasen in der Zone wie der ZSC.

Eine der Hauptverbesserungen: Ordnung und Zuteilung stimmten in der Berner Zone, es wurden viele, viele Schüsse geblockt und auch endlich die gefährlichen Weitschüsse von der blauen Linie unterbunden. Einer, der immer wieder den ZSC-Scharfschützen im Weg stand, war Captain Simon Moser. An einem Abend, an dem ihm offensiv kaum etwas gelang, war er in der Defensive ein Vorzeigekämpfer.

26 Berner Blocks notierten die Statistiker; hier sehen wir immer wieder Simon Moser (#21), der Zürcher Schüssen im Weg steht. Video: Mysports

Ein weiteres grosses Plus mit ähnlichen Mustern: das Berner Unterzahlspiel, bislang bestenfalls Durchschnitt. Gegen das ZSC-Powerplay, ligaweit ebenfalls die Nummer 1, liess Bern in vier Minuten wortwörtlich nichts zu: Goalie Daniel Manzato musste keinen einzigen Schuss halten.

SCB-Goalie Daniel Manzato braucht im Powerplay nie einzugreifen: Das sind alle drei Schussversuche des ZSC, alle werden sie von Berner Feldspielern geblockt. Video: Mysports

Die bloss drei Schussversuche wurden allesamt von seinen Vorderleuten geblockt, mehr liessen sie durch intensive Störarbeit gar nicht zu. Das war generell eine der grössten Auszeichnungen für die verbesserte Berner Defensivarbeit: Manzato kam zu seinem Shutout mit 29 Schüssen, ohne dafür Top-Chance um Top-Chance vereiteln zu müssen – es reichte eine solide Leistung des Routiniers.

Stellvertretend für das gute Berner Boxplay dieser perfekte Shift gegen das beste Powerplay der Liga: Die Stürmer Simon Moser (#21) und Dustin Jeffrey (#15) lassen gegen die Zürcher mit guter Stockarbeit weder Weitschüsse noch Querpässe durch die Box zu, die Verteidiger Thomas Thiry (#17) und Colin Gerber (#14) sind ebenfalls effiziente Störenfriede. Video: Mysports

Wo Lundskog auch mit dem Feuer spielt

Lundskog dürfte nach viel Kritik am Spiel seiner Mannschaft also nun entspannter als auch schon auf die kommenden Spiele blicken. Zumindest das Fundament für weitere Schritte zum Guten ist gelegt. In einem Bereich spielt der Schwede indes auch ein wenig mit dem Feuer: Er agierte in den letzten beiden Spielen mit praktisch nur fünf Verteidigern. Vor allem Ramon Untersander bekam dies zu spüren; im Hallenstadion stand er 29:17 Minuten auf dem Eis, gegen die Lakers waren es auch 28:11 – also jeweils fast das halbe Spiel.

So sehr der eher für seine offensiven Stärken bekannte Untersander dabei auch im kämpferischen und defensiven Bereich gefiel, wären baldige Leistungseinbrüche mit derart viel Eiszeit nichts als normal. Die Berner hoffen, im nächsten Spiel am Freitag den zuletzt verletzten Routinier Beat Gerber wieder einsetzen zu können. Das wäre bereits eine grosse Entlastung.

