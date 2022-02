Interview mit Marco Bürki – «Keiner lässt den Kopf hängen»

Nach dem 0:2 in Aarau wartet mit Winterthur der nächste Prüfstein für den FC Thun. Dessen Captain Marco Bürki weiss um die Wichtigkeit der nächsten Partien.

Marco Bürki, was haben Sie nach der 0:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen Aarau gemacht?

Also wissen Sie gar nicht, wie die Stimmung im Team ist?

Doch, doch. Seit Dienstag trainieren wir alle wieder in Thun. Natürlich waren wir nach der Niederlage in Aarau enttäuscht, auch das Cup-Aus zuvor gegen Lugano war trotz guter Leistung von uns schmerzhaft gewesen. Allerdings haben wir uns in keiner Partie abschlachten lassen, agierten stets nach einem Plan, nutzten einfach unsere Chancen zu wenig aus. Die Stimmung im Team nehme ich weiterhin als gut wahr.