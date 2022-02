Junioren-Schweizer-Meisterschaften in Jaun – Keiner kurvte durch die Tore wie er An den Junioren-Schweizer-Meisterschaften in Jaun wird Niklas Trummer überlegener U-18-Schweizer-Meister im Slalom.

Niklas Trummer im Stangenwald. Keiner war in Jaun so schnell wie er. Foto: PD

Am selektiven Slalomhang in Jaun fanden kürzlich die Junioren-Schweizer-Meisterschaften im Slalom der Herren in den Altersstufen U-18 und U-21 statt. Bei den Herren fuhren vier Berner Oberländer in die Top 10. Niklas Trummer (SC Adelboden) ist der neue Schweizer-Meister U-18 im Slalom, und sein Kaderkollege vom Nationalen Leistungszentrum Mitte, Raphael Herrmann (SC Schönried), verpasste das Podest als Vierter nur um winzige drei Hundertstelsekunden.

Die für den Europacup bewährte Piste mit ihren zahlreichen, schwierigen Übergängen forderte viel von den Athleten ab, denn für die jüngeren Fahrer war der Valentinstag zugleich auch die Rennpremiere am Slalomhang von Jaun.

Vier in den Top 10

Auf Stufe U-21 gab es für das Berner Oberland heuer keine Medaille, trotzdem schnitten die Oberländer Athleten als Mannschaft mit vier Athleten in den Top 10 recht ordentlich ab. Das Quartett bestehend aus Patrick von Siebenthal (SC Saanen), Eric Wyler, Kilian Abplanalp (beide SAK Haslital Brienz) und Sandro Zurbrügg (SK Frutigen) belegte die Ränge fünf bis acht.

Das FIS-Rennen selber, das die Basis dieser Meisterschaften bildete, gewann Matthias Iten (C-Kader) vor den Weltcup-erprobten Noel von Grünigen (B-Kader, SC Schönried) und Reto Schmidiger (B-Kader). Alle drei haben übrigens auf diesem Hang schon Europacuprennen bestritten.

