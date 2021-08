Schon wieder eine Kündigung – Keinen Gemeindeschreiber hält es lange in Affoltern Sieben Wechsel in knapp 12 Jahren sind zu viel: Jetzt geht der Gemeinderat über die Bücher. Die Sumiswalder helfen derweil aus. Susanne Graf

Eine Kündigungswelle in der Gemeindeverwaltung Affoltern fordert den Gemeinderat heraus. Foto: Thomas Peter

Jean-Rico Siegenthaler hat als Verwaltungsleiter von Affoltern gekündigt. Auf Ende November, wie Gemeindepräsident Roland Ryser (SVP) am Dienstag an einer Medienkonferenz sagte. Normalerweise ist die Kündigung eines Gemeindeschreibers kein Grund, die lokalen Medien zusammenzurufen. Aber in Affoltern musste der Chefposten in den letzten fast 12 Jahren mindestens alle zwei Jahre neu besetzt werden. Sieben Wechsel gab es, seit Ueli Wäfler, der 13 Jahre geblieben war, Affoltern Ende 2009 verliess.

Das ist mit ein Grund, weshalb der Gemeinderat jetzt grundsätzlich über die Bücher will. «Im Rat sind wir uns einig, dass wir zuerst bei uns selber schauen und unsere Tätigkeit kritisch hinterfragen müssen», sagte Ryser. Er will herausfinden, «wo die Problematik liegt».