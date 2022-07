Interview mit einem Psychologen – «Keinen Freund zu haben ist ein furchtbarer Mangel an Glück» Kann man lernen, ein guter Freund, eine gute Freundin zu sein? Der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger weckte während des Interviews im Schreiber einen Drang, sich sofort zu verabreden. Dirk Gieselmann (Das Magazin)

Kann Freundschaft heilen? «Es entfaltet eine ungeheure Kraft, wenn ein Freund sagt: ‹Ich tue alles für dich.›» Bild: Karla Hiraldo Voleau

Wozu braucht man Freundschaften? Warum ist sie manchmal so anstrengend? Geht es vielleicht auch ohne? Und kann man lernen, eine gute Freundin zu sein? Der Berliner Psychotherapeut Wolfgang Krüger, Jahrgang 1948, hat sich in seiner praktischen Arbeit und in mehreren Büchern intensiv mit diesen Fragen befasst. Das Interview lief schon eine ganze Weile, als Krüger von seiner Ehefrau zum Mittagessen gerufen wurde – und dauerte auch danach noch fast eine Stunde an. Ich rief danach sofort meine beste Freundin und meinen besten Freund an, um mich mit ihnen zu verabreden.