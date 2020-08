SC Langenthal zum Saisonstart – Keine Zuschauer wären das Horrorszenario Der SCL blickt unsicheren Pandemie-Zeiten entgegen. Wie steht es um den Verein, und wie geht es mit ihm weiter? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Julian Perrenoud

Im Hinblick auf den Saisonstart gaben die Verantwortlichen des SC Langenthal Mitte Juni eine Pressekonferenz. Von links Sportchef Kevin Schläpfer, Verwaltungsratspräsident Gian Kämpf und Geschäftsführer Peter Zulauf. Foto: Leroy Ryser

Diese Woche wird für Schweizer Sportvereine wohl richtungsweisend: Sie erwarten, dass der Bundesrat am Mittwoch nach seiner Sitzung darüber informiert, wie es im Land mit Sportveranstaltungen weitergehen soll. Gibt es weitere Lockerungen, oder wird die Begrenzung von 1000 Zuschauern gar bis Ende März 2021 verlängert? Am Freitag ist eine Pressekonferenz seitens der Schweizer Eishockey-Liga geplant. Bereits am Samstag möchte der SC Langenthal bekannt geben, wie er die neue Saison in der Coronavirus-Pandemie plant.