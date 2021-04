Raubversuch aus dem Jahr 1999 – Keine vorzeitige Entlassung für den Mörder von Langenthal Bei einem missglückten Überfall auf ein Billardcenter wurde ein Securitas-Angestellter getötet. Der Täter hat zwei Drittel seiner Freiheitsstrafe verbüsst, wird aber nicht bedingt entlassen.

Beim Eingang zum Billardcenter an der Gaswerkstrasse in Langenthal wurde 1999 ein Securitas-Wächter getötet. Archivfoto: Herbert Rentsch

Die Tat ereignete sich vor über 21 Jahren. Am 6. Dezember 1999 überfielen kurz vor Mitternacht zwei bewaffnete Männer das Billardcenter Little Reno in Langenthal, bedrohten die Angestellte und verlangten Geld. Die Mitarbeiterin aber konnte den Tresor nicht öffnen, in den sie kurz vorher die Einnahmen eingeschlossen hatte – die Nachtsperre war bereits aktiviert.

Die Männer flüchteten daraufhin. Als sie beim Eingang auf einen 57 Jahre alten Securitas-Wächter trafen, schoss einer der beiden diesem mit einem Revolver in den Hals. Der Wachmann verstarb noch vor Ort.

Nach der Tat tauchte der Schütze jahrelang unter. Dank Hinweisen konnte er im Mai 2008 in Mailand gefasst werden. Über zwei Jahre später wurde er schliesslich vom Kreisgericht Aarwangen wegen Mordes und versuchten Raubes zu 15 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. 2011 erhöhte das Obergericht das Strafmass gar auf 18 Jahre.

Die Tatwaffe: Ein Revolver Smith & Wesson Kaliber 357 Magnum. Foto: zvg

Beschwerde war nicht ausreichend begründet

Trotz Verbüssung von mittlerweile zwei Dritteln seiner Freiheitsstrafe wird der heute 54-jährige Kosovare nicht wie von ihm beantragt bedingt entlassen. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Der Täter rügte vor dem höchsten Schweizer Gericht, das psychiatrische Gutachten sei nicht aussagekräftig. Zudem sei es ohne Beizug eines Dolmetschers erstellt worden. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts hervor.

Die Beschwerde des Mannes wurde abgewiesen, weil er sie nicht ausreichend begründet hatte. Zudem hatte der Verurteilte im bisherigen Verfahren nie vorgebracht, dass seine Deutschkenntnisse für eine Begutachtung nicht ausreichen würden. Diesen Punkt brachte er erstmals vor Bundesgerichts aufs Tapet.

Die Freiheitsstrafe endet damit unverändert im Juni 2026.

spy/sda

