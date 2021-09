Regierungsrat zur Alphüttli-Problematik – Keine verlässliche Aussage über Dunkelziffer Der Regierungsrat geht davon aus, dass der grösste Teil der zur Vermietung ausgebauten Alphütten im Berner Oberland baubewilligt ist. Bruno Petroni

Das Thema Alphütten wurde vom bernischen Regierungsrat behandelt. Foto: PD

Der bernische Regierungsrat hat Fragen aus dem Kantonsparlament schriftlich beantwortet. Unter anderem drei Fragen der Magglinger SP-Grossrätin Andrea Zryd zum Thema «illegaler Umbau von Berg- und Alphütten». Sie stellt fest, dass teils in luxuriösem Stil ausgebaute Alphütten an verschiedenen Standorten vermietet werden. Einige dieser Alphütten würden ganzjährig vermietet. Etliche Alphütten sind laut Zryd ohne Bewilligung umgebaut worden. Die Grossrätin forderte vom Regierungsrat Antworten auf folgende Fragen: Was unternimmt der Regierungsrat gegen diesen Missstand? Werden Bussen verhängt? Und wie viele illegal umgebaute Alphütten gibt es im Kanton Bern?