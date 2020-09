Totalrevision der Quellensteuerverordnung – Keine Ungleichbehandlungen mehr bei Quellensteuern Im Kanton Bern sollen bisher bestehende Ungleichbehandlungen zwischen quellenbesteuerten und ordentlich besteuerten Personen weitgehend beseitigt werden.



Die Benachteilung von quellenbesteuerten Personen im Kanton Bern wird auf Anfang Jahr beseitigt. Bild: Keystone

Mit der Totalrevision der Quellensteuerverordnung hat der Kanton Bern beschlossen, die Ungleichbehandlung von Quellenbesteuerten zu beseitigen.

Demnach können zum Beispiel quellenbesteuerte Erwerbstätige mit Wohnsitz im Ausland, die mehr als 90 Prozent ihrer Einkünfte in der Schweiz erzielen, neu eine nachträgliche ordentliche Veranlagung verlangen. Dadurch werden sie gleich behandelt wie Erwerbstätige, die von Anfang an im ordentlichen Verfahren veranlagt werden.

Änderungen ab 1. Januar

Die Änderungen treten am 1. Januar in Kraft, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. Die Verordnung trage geänderten Bestimmungen des Steuergesetzes Rechnung, die ebenfalls am 1. Januar in Kraft treten. Darin weder wiederum Vorgaben des Bundes umgesetzt.

Die Quellensteuer wird dem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber direkt vom Lohn abgezogen und dem Staat abgeliefert. Davon betroffen sind Arbeitnehmer ohne Niederlassungsbewilligung C oder im Ausland wohnhafte Arbeitnehmer, also zum Beispiel Grenzgänger oder internationale Wochenaufenthalter.

SDA/Sibylle Hartmann