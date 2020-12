Gemeinderatspräsidentin von Kirchberg – Keine typische Politikerin Marianne Nyffenegger wurde in Kirchberg als erste Frau an die Spitze der Exekutive gewählt. Sich ins Rampenlicht zu drängen, war aber nicht ihr Ding. Regina Schneeberger

Marianne Nyffenegger hört nach acht Jahren auf. Foto: Christian Pfander

Marianne Nyffenegger ist oft mit dem Velo unterwegs – je nach Wochentag in anderer Mission. Mal ist sie als Pflegefachfrau für die Spitex im Einsatz, mal radelt sie als Gemeinderatspräsidentin von Ort zu Ort. Diese beiden Hüte sorgten auch für die eine oder andere Situation zum Schmunzeln. Wie damals, als einer ihrer Patienten im Nachbardorf meinte: «Das ist jetzt aber lustig, Sie haben denselben Namen wie die Gemeinderatspräsidentin von Kirchberg.»

Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.» Marianne Nyffenegger, Gemeinderatspräsidentin Kirchberg

Nun legt Marianne Nyffenegger den einen Hut bald ab. Nach acht Jahren als Gemeinderatspräsidentin für die SVP trat sie nicht mehr zu den Wahlen an. «Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist», sagt die 63-Jährige. Viele spannende Projekte habe sie angehen dürfen – die Zentrums- und Schulraumplanung, die Sanierung des Saalbaus und einige mehr. «Aber besonders bleibt mir die gute Zusammenarbeit im Rat und auf der Verwaltung in Erinnerung.» Immer wieder betont sie die Leistung der anderen. Ja, sie stelle sich selbst nicht so gerne in den Vordergrund. «Vielleicht bin ich in dieser Hinsicht keine typische Politikerin», sagt sie und lacht.