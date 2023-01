Umnutzung Flugplatz St. Stephan – Keine Turbulenzen in Sicht Zur geplanten zivilen Umnutzung des ehemaligen Militärflugplatzes St. Stephan wurden sechs Eingaben deponiert. Starker Gegenwind ist indes nicht zu erwarten. Godi Huber

Der ehemalige Militärflugplatz St. Stephan. Das Bewilligungsverfahren für die Umnutzung in einen zivilen Flugplatz läuft. Foto: Archiv BOM

In der Fliegerei ist Gegenwind insbesondere bei Starts und Landungen erwünscht. In Bewilligungsverfahren wünscht man sich dagegen möglichst viel Rückenwind. Zum Flugplatz St. Stephan sind gleich mehrere komplexe und aufwendige Bewilligungsverfahren im Gang. Es geht um die zivile Umnutzung des ehemaligen Militärflugplatzes; eines Areals, fast so gross wie 100 Fussballplätze.