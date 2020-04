Freilichttheater in Matten – Keine Tell-Aufführungen in diesem Jahr Die Spielsaison 2020 der Tellspiele Interlaken ist definitiv abgesagt.

Szene aus den Tellspielen Interlaken. Foto: Anne-Marie Günter

«Schweren Herzens haben Vorstand, Spielleitung und Regie an ihrer gemeinsamen Sitzung beschlossen, aufgrund der unsicheren Lage betreffend Covid-19 die Spielsaison 2020 definitiv abzusagen. Dieser Entscheid ist der Vereinsleitung alles andere als leichtgefallen.» So heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung.

Grundsätzlich sei nach dem aktuellen Bundesratsentscheid noch etwas Hoffnung da, aber gerade in Bezug auf Veranstaltungen mit unter 1000 Personen hätten die Tellspiele wohl frühestens am 27. Mai definitiv Klarheit erhalten.

Die gleiche Inszenierung?

«Obwohl der Verein den Entscheid sehr lange hinausgezögert hat, wollte und konnte er wegen der weiteren

Saisonplanung sowie der unsicheren Wiederaufnahme des Probebetriebs nicht mehr länger abwarten», lautet die Begründung. Vermutlich hätten die Tellspiele aber die Auflagen des Bundes nicht erfüllen können (Abstand halten, Distanzregelung auf Bühne, Tribüne, Catering). Letztlich habe die Gesundheit der Mitwirkenden und der Zuschauer oberste Priorität.

Ob die Inszenierung «Tell, die Legende lebt» im nächsten Jahr nochmals aufgeführt wird, zeichne sich im Verlaufe der nächsten Wochen ab. «Dieser Entscheid ist einerseits abhängig von der Verfügbarkeit der künstlerischen Leitung und andererseits von marketingtechnischen Überlegungen.» Zudem müsse diese Option ebenfalls mit der bereits lancierten Regiefindung 2021 abgeglichen werden.

«Beträchtlicher Verlust»

«Den Schaden für die Tellspiele so gering wie möglich zu halten, ist für den Verein kein leichtes Unterfangen», schreiben die Verantwortlichen. Infolge hoher Fixkosten werde ein «beträchtlicher Verlust» entstehen. Dieser könne nur durch Spenden, einen konsequenten Ausgabenstopp und eine «hoffentlich grosszügige Ausfallentschädigung durch den Kanton» finanziell aufgefangen werden.

( pd/jez )