Seilbahnrevision Bereit für Start in die Sommersaison

In den letzten Wochen wurde die Luftseilbahn Isenfluh-Sulwald (LIS) einer Revision unterzogen. Unter anderem mussten die Tragseile verschoben werden. Am 6. Juni fährt die Bahn in ihre 45. Sommersaison.