Suche in Zulg und Aare – Keine Spur von der vermissten Person Noch gibt es keine Spur von der Person, die seit Freitag nach einem Sturz in die Zulg vermisst wird. Das trübe Wasser erschwert die Suche. Marc Imboden

Der Zulgspitz, wo die Zulg in die Aare fliesst, am 25. Juni 2021. Foto: Marco Zysset

Die Suche nach der minderjährigen Person, die am Freitagnachmittag offenbar in die Zulg gefallen ist, dauert weiter an. Dies erklärte die Medienstelle der Kantonspolizei Bern am Montag auf Anfrage. «Die punktuelle Suche konzentriert sich derzeit auf Örtlichkeiten, die anhand der Erfahrungen der Spezialisten der Seepolizei der Kantonspolizei fortlaufend definiert werden», erklärte Mediensprecher Patrick Jean. Darüber hinaus seien alle Polizeimitarbeitenden und verschiedene im Bereich von Zulg und Aare tätige Organisationen sensibilisiert. «Die aktuellen Abflussmengen und die Trübung der Gewässer wirken sich dabei jedoch erschwerend auf die Suche aus.»