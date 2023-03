Kulturelle Aneignung – «Keine Sorge. Niemand hat ein Problem damit, wenn Sie Jazz spielen» An der Jazzwerkstatt Bern ging es um kulturelle Aneignung im Jazz. Die Podiumsdiskussion war erhellend und angenehm untheoretisch. Martin Burkhalter

Diskutierten in Bern: Die Moderatorin und interkulturelle Mediatorin Apiyo Amolo, Reverend Scotty Williams, Pastor und Musiker, Musikerin Afi Sika Kuzeawu und die HKB-Dozentin Barbara Balba (v.l.). Foto: Iris Andermatt

«Viele männliche, weisse Musiker haben Angst bekommen und fragen sich, ob sie vielleicht bald keinen Jazz mehr spielen dürfen», sagt Gesprächsleiterin Apiyo Amolo. «Und das ist vielleicht der Hauptgrund, weshalb wir heute alle hier sind und dieses Gespräch führen.»

Der Anlass im Progr dauert zu diesem Zeitpunkt bereits knapp zwei Stunden. Und er war noch keine Sekunde langweilig oder unangenehm. «Ich darf all diesen Männern sagen: keine Sorge», sagt Amolo. «Niemand hat ein Problem damit, wenn ihr Jazz spielt. Ihr müsst nur anerkennen und wertschätzen, woher diese Musik kommt. Mehr braucht es nicht.»

Der Begriff kulturelle Aneignung ist nicht erst seit dem abgebrochenen Reggaekonzert in der Berner Brasserie Lorraine vom letzten Sommer ein brennendes Thema. Gerade im Jazz ist es das schon lange – und immer wieder.

Deshalb stand am Wochenende während der Jazzwerkstatt Bern das Podium «Dekolonisation & Antirassismus in der Schweizer Jazz-Szene» auf dem Programm. Es fand im Rahmen der Swiss Jazz Days statt, einer Art Branchentreffen des hiesigen Jazz.

Zu elitär?

Geladen waren neben der Gesprächsleiterin Apiyo Amolo Reverend Scotty Williams, ein Pastor und Musiker aus Louisiana, der heute in St. Gallen lebt. Barbara Balba, Leiterin des Bereichs Music in Context der Hochschule der Künste Bern, und die Bern-Togolesin und Musikerin und Afi Sika Kuzeawu.

Gut hundert Leute sind in die Aula gekommen, um dem Inputreferat und der anschliessenden Diskussion zu lauschen.

Apiyo Amolo, Zürcher SP-Gemeindeparlamentarierin, interkulturelle Mediatorin und Jodlerin, führt gelassen und – mit einem Augenzwinkern – köstlich lehrerinnenhaft durch das Podium.

«Jazz wird gerade in Europa zu oft von einer rein weissen Sichtweise betrachtet.» Afi Sika Kuzeawu, Musikerin

Ganz generell ist der Anlass von Leichtigkeit geprägt, die Runde ist informativ, erhellend und angenehm untheoretisch. Auch wenn Reverend Scotty Williams, der neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit Vorträge über Schwarze amerikanische Kultur und Rassenversöhnung hält, nochmals ausführlich und fundiert die Ursprünge des Jazz aus dem Melting Pot New Orleans erläutert, geht es sehr bald vor allem um strukturelle Probleme im Hier und Jetzt.

Etwa darum, dass gerade auch an den Jazzschulen und Universitäten ein besseres Verständnis für die Jazzgeschichte gelehrt werden sollte. Und dass das Thema Wertschätzung von Quellen und Ursprüngen in der Ausbildung oft zu wenig Beachtung finde.

Die Musikerin Afi Sika Kuzeawu etwa meint, dass Jazz gerade in Europa zu oft von einer rein weissen Sichtweise aus betrachtet werde. Zudem sei ihr aufgefallen, dass es an den Schulen verhältnismässig wenige People of Color gebe. Sie selbst war in ihrem Jazzstudium jedenfalls die einzige und habe sich oft ausgeschlossen gefühlt. «Der Jazz muss generell mehr aus verschiedenen Perspektiven gelehrt werden», sagt sie.

Auch Barbara Balba sagte, in der Schweiz habe diese Musik oft einen akademischen Überbau, sei zu stark über Diplome definiert und lebe zu wenig von echtem kulturellem Austausch. Vielen jungen Menschen sei deshalb der Zugang zum Jazz und vielleicht generell zur Musik verwehrt. Alle Podiumsteilnehmenden wünschen sich einen etwas weniger elitären Umgang.

Mitsprache, Repräsentation

Was immer wieder zur Sprache kommt: dass People of Color es leid sind, als Opfer gesehen zu werden und immer nur Gesprächsthema zu sein statt selbst zu sprechen. Was sie sich wünschen, ist Mitsprache, ist Repräsentation.

Afi Sika Kuzeawu sagt es so: «Die Beiträge, die zum Beispiel Europa in der Kunst und der Wissenschaft geleistet hat, werden in der Welt anerkannt. Die grossartigen Beiträge, die auf dem afrikanischen Kontinent geleistet werden, warten auch heute noch viel zu oft auf Anerkennung. Und das muss sich ändern.»

Das Tolle an dieser Diskussion ist, dass sie nie anklagend wird, nie verurteilend. Es geht um gegenseitiges Interesse, um Wertschätzung, darum, einander zuzuhören und verstehen zu wollen.

«Wir sind keine Türhüter des Jazz, sondern Bewahrer und Vertreter», sagt Reverend Scotty Williams. Es gehe nicht um Verbote, sondern um die Ehrung eines Vermächtnisses. «Kulturelle Wertschätzung ist, den Menschen und ihren Geschichten Respekt zu zollen und nicht einfach dem Produkt», sagt Apiyo Amolo. «Alles, was wir wollen, ist ein gesunder Austausch auf Augenhöhe. Und dafür müssen wir die Angst verlieren, über diese Themen zu reden. Denn vor Ignoranz ist niemand gefeit.»



