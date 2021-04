Boulder-Weltcup in Meiringen – Keine Schweizer im Final – Titelverteidiger dominieren Die Schweizer Sascha Lehman und Andrea Kümin sind im Weltcup-Halbfinal ausgeschieden. Titelverteidiger Janja Garnbret und Adam Ondra gewinnen die Halbfinals. Nathalie Günter

Endstation Halbfinal: Der Burgdorfer Sascha Lehmann konnte kein einziges der vier Boulderprobleme komplett lösen. Foto: PD/Haslital Mountain Festival

Der Halbfinal bedeutet Endstation: Sascha Lehman und Andrea Kümin, die einzigen Halbfinal-Teilnehmer seitens der Schweizer, sind im Heim-Weltcup in Meiringen ausgeschieden. Der Burgdorfer Lehmann erreichte Platz 18 der verbliebenen Top20. Erster im Halbfinal wurde Titelverteidiger Adam Ondra. Ihn gilt es im Final zu schlagen – wobei alle Athleten wieder bei null anfangen.

Andrea Kümin schnupperte hingegen Finalluft. Die Zürcherin platzierte sich mit einem erreichten Top und zwei Zonen auf Rang 8. Nur die besten 6 kommen aber in den Final. Ein Top mehr und Kümin hätte am Abend um den Sieg kämpfen können. Dort werden die Athletinnen versuchen, an Janja Garnbret heranzukommen. Die Titelverteidigerin aus Slowenien entschied die Qualifikation und den Halbfinal für sich.

Bei Andrea Kümin reichte es ganz knapp nicht für den Final. Foto: PD/Haslital Mountain Festival

Die Finals finden am Samstagabend in der Tennishalle in Meiringen statt. Die Herren klettern um 19 Uhr, die Frauen um 20.45 Uhr. Der Final wird live auf SRF Info übertragen, der Halbfinal auf dem Livestream des internationalen Kletterverbands unter www.ifsc-climbing.org.

Bereits in der Qualifikation scheiterten die übrigen vier Athletinnen und acht Athleten aus dem Nationalkader des Schweizer Alpen-Club (SAC). So auch Petra Klingler, die einzige mit einem Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio.

Die Resultate des Finals werden am Abend in diesem Artikel ergänzt

Fehler gefunden?Jetzt melden.