Thuner Warenhäuser – Keine Schliessungen geplant Droht den Thuner Warenhäusern dasselbe Schicksal wie Jelmoli an der Zürcher Bahnhofstrasse? Und ist «Alles unter einem Dach» wirklich ein Auslaufmodell? Marc Imboden

Das Warenhaus Schaufelberger im Bälliz. Foto: Marc Imboden

Es war ein Donnerschlag, der Anfang Monat die Schweizer Warenhauslandschaft erschütterte: Damals wurde bekannt, dass der Traditionsbetrieb Jelmoli an der Bahnhofstrasse in Zürich Ende des nächsten Jahres geschlossen wird. Die Liegenschaft gehört SPS, der grössten Schweizer Immobilienfirma. SPS-Chef René Zahnd begründete den Entscheid im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» so: «Ein derart grosses Warenhaus, das von der Pfanne über die Handtasche bis zum Turnschuh alles bietet, lässt sich heutzutage einfach nicht mehr rentabel betreiben», so Zahnd. Die Kundenbedürfnisse – Stichwort Onlinehandel – hätten sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Jelmoli habe in den letzten sieben Jahren seines Bestehens einen Verlust von insgesamt 45 Millionen Franken angehäuft.

Wie sieht es in dieser Hinsicht in Thun aus? Stehen auch hier die drei Warenhäuser mit ihrem Vollsortiment vor dem Aus?

Für Bernhard Schaufelberger, Besitzer und Geschäftsführer des gleichnamigen Warenhauses mit einer mehr als 100-jährigen Geschichte, war die Nachricht von der bevorstehenden Jelmoli-Schliessung ein «unerwarteter Schock», wie er auf Anfrage erklärte. «Doch bei uns steht eine Schliessung nicht zur Debatte.» Die Situation, in der sich die Warenhäuser befänden, sei allerdings keine einfache, hielt er fest und warf einen Blick zurück in die Gründerzeit.

Konkurrenz von vielen Seiten

In den USA entstanden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts grosse Läden, die alles unter einem Dach anboten. Dies war anfangs ein Erfolgsmodell: Die Kundinnen und Kunden mussten auf ihren Einkaufstouren keine grossen Wege mehr zurücklegen, weil sie die meisten Produkte des täglichen Bedarfs an einem Ort fanden. Die erste Konkurrenz hätten sie in den Siebzigerjahren erhalten, als die ersten Shoppingcenter entstanden – im Kanton Bern war es das Shoppyland in Schönbühl, das die Massen magnetisch anzog. Auch hier gab und gibt es alles unter einem Dach, allerdings von verschiedenen Anbietern. «Später kamen die Fachmärkte und zuletzt der Online-Handel, die den traditionellen Warenhäusern Konkurrenz machen», wie Bernhard Schaufelberger weiter ausführte.

In welchem Warenhaus in der Thuner Innenstadt kaufen Sie am liebsten ein? Schaufelberger Loeb Manor Ich kaufe nie in der Thuner Innenstadt ein Ich will nur die Resultate sehen Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Was ist sein Erfolgsrezept? Wie konnte sich der Traditionsbetrieb im Bälliz in all den Jahren behaupten und wie kann er auch künftig seinen Platz verteidigen? «Wir müssen uns immer wieder neu profilieren», sagt Bernhard Schaufelberger. «Durch hohe Kompetenz in der Beratung und wettbewerbsfähige Preise.» Wo dies nicht möglich sei, werde das Sortiment entsprechend angepasst. «Ein Beispiel sind Rasierapparate, bei denen wir mit Fachmärkten und Internet kaum konkurrenzieren konnten.» Leuchttürme bei Schaufelberger sind die Mercerie, der Kinderkleider- und Babybereich und die traditionelle Spielwaren- und Modellbauabteilung, die gemäss Bernhard Schaufelberger weit über den Kanton führend sei.

Die Manor-Filiale an der Bahnhofstrasse in Thun. Foto: Marc Imboden

Loeb mit Thun zufrieden

So bereitwillig Bernhard Schaufelberger Auskunft gibt, so zugeknöpft gibt sich das Warenhaus Manor beim Bahnhof Thun. «Was die Schliessung von Jelmoli betrifft: Wir haben Kenntnis der Situation, beziehen dazu keine Stellung. Es gibt zum heutigen Zeitpunkt keinerlei Überlegung, Manor Thun zu schliessen», war alles, was die Kommunikationsabteilung sich entlocken liess.



Gute Nachrichten gibt es auch von Loeb: Eine Schliessung der Filiale sei nicht geplant, heisst es in einer E-Mail von Nicole Loeb, Delegierter des Verwaltungsrates, und CEO Ronald Christen. Demnach ist das Unternehmen mit dem Geschäftsgang in Thun «sehr zufrieden. Alle unsere Sortimentsbereiche performen gemäss unseren Erwartungen. Die Damen- und Herrenmode Abteilungen laufen überdurchschnittlich gut.» Aus-, Um- oder Abbaupläne gebe es zurzeit nicht. «Im Jahr 2021 wurde die Filiale Thun komplett umgebaut und modernisiert. Sehr beliebt ist unsere kleine Kaffeetheke im 1. Stock mit Sicht auf das Schloss Thun sowie unsere neu geschaffene Aare-Lounge im Erdgeschoss.»



Die Rückseite des Warenhauses Loeb in Thun. Foto: Marc Imboden

Marc Imboden ist Redaktor und schreibt über Themen aus der Region Thun, vor allem aus dem westlichen Verwaltungskreis. Er fotografiert auch und ist zudem für die Produktion von Artikeln in der gedruckten Zeitung und online zuständig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.