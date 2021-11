Postulat abgelehnt – Keine Regenbogen-Fussgängerstreifen in Bern Der Berner Gemeinderat unterstützt zwar die Aktion an sich, sieht aber aus Gründen der Verkehrssicherheit von Zebrastreifen in Regenbogenfarben ab.

Die Zebrastreifen in der Stadt Bern bleiben gelb. Foto: Keystone

Die Stadt Bern erhält keine Fussgängerstreifen in Regenbogenfarben. Das sei aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich, schreibt der Gemeinderat in seiner am Montag publizierten Antwort auf einen parlamentarischen Vorstoss.

Die Stadträte Manuel C. Widmer und Marcel Wüthrich (Grüne Freie Liste) möchten, dass geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Bern besser sichtbar ist. In ihrem Postulat regen sie deshalb an, einige «Fussgänger:innenstreifen» in Regenbogenfarben aufzumalen oder bestehende Zebrastreifen zu ersetzen.

Verkehrssicherheit geht vor

Der Gemeinderat beteuert, er würde die Aktion gerne unterstützen. Doch für die Gestaltung von Zebrastreifen auf öffentlichen Verkehrswegen sei die Strassenverkehrsgesetzgebung des Bundes massgebend – und es gebe kaum Spielraum, um davon abzuweichen.

So gebe die Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 vor, dass Fussgängerstreifen durch aneinandergereihte Balken in gelber – auf Pflästerung allenfalls weisser – Farbe zu kennzeichnen seien. Hinzu kämen strenge Vorschriften bezüglich Rutschfestigkeit der am Boden aufgebrachten Markierungen, insbesondere bei Nässe.

sda/sih

