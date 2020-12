Europacup Gstaad-Saanenland – Keine Parallel-Rennen im Januar 2021 Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Parallel-Rennen im Saanenland abgesagt. Ob stattdessen ein Slalom stattfindet, ist noch offen.

Im Skirennzentrum Hasliberg wurden im Januar zwei Europacup-Slaloms der Damen ausgetragen (Bild). Eventuell finden 2021 in Gstaad zwei Slalomrennen der Herren statt. Foto: PD

Das OK Europacup Gstaad-Saanenland hat entschieden, den geplanten Parallel-Event im Januar 2021 abzusagen und ins Jahr 2022 zu verschieben. Das ist einer Medienmitteilung zu entnehmen.

Der Grund für die vorzeitige Absage des Parallel-Events war eine Risikoabwägung bezüglich der Finanzierung des Anlasses aufgrund der unsicheren Covid-19-Situation. Bereits im Spätherbst hat das OK deshalb entschieden, auf die Austragung der Parallelrennen zu verzichten. Miet- und Reservationskosten für Startgates und spezifische Absperrungen wären zu diesem Zeitpunkt bereits fällig geworden.

Den beiden Verbänden FIS und Swiss-Ski wurde als Vorschlag unterbreitet, anstelle der Parallelrennen am 12. und 13. Januar zwei Europacup-Slalomrennen der Herren an den Hublen in Saanen durchzuführen. Der Entscheid ist laut der Mitteilung noch ausstehend.

Die beiden geplanten Slalomrennen werden nur ausgetragen, wenn dies die Schutzbestimmungen des Kantons Bern und des Bundes zulassen und die dafür notwendigen Schutzmassnahmen umgesetzt werden können.

