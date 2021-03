So könnte das Areal der Sägerei Schürch aussehen, wenn es zu Wohnungen umgenutzt würde. Visualisierung: PD

Hie und da fahre ich in den Ferien nach Wald im Zürcher Oberland. Dabei fällt mein Blick im Zug kurz nach Langenthal auf das Gugelmann-Areal von Roggwil. Was für ein Kontrast: Am Ziel angekommen, spaziere ich durch ein Dorf, in dem noch auf Schritt und Tritt spürbar ist, warum dieser Ort einmal den Übernamen «Manchester der Schweiz» trug.

In der Bleichebeiz esse ich in einem Raum, in dem die Welt der Textilarbeiter in zahlreichen Details noch präsent ist – inklusive dem Schrank, in dem die einfachen Arbeiterinnen und Arbeiter ihr von zu Hause mitgebrachtes Essen für die Mittagspause deponieren konnten, ehe sie ihre Arbeit in den Maschinensälen antraten.