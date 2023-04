Spital Zweisimmen – Keine Operationen mehr in der Nacht Das Spital Zweisimmen leidet wie die gesamte Branche unter Fachkräftemangel. Die Verantwortlichen haben entschieden, vorübergehend den Operationsbetrieb in der Nacht zu reduzieren.

Unsichere Zukunft des Spitals Zweisimmen: Viele Fragen, keine Antworten. Foto: PD

«Fachkräftemangel akzentuiert sich weiter», schreibt die Spital STS AG in einer Mitteilung. Dies hat Auswirkungen auf das Spital Zweisimmen. «Trotz intensiven Rekrutierungsmassnahmen hat sich die Personalsituation im Spital Zweisimmen, insbesondere im Operationsbereich, in den letzten Monaten weiter verschärft», heisst es in der Mitteilung. «Dies führt dazu, dass der Operationsbetrieb nicht mehr durchgehend aufrechterhalten werden kann.»

Die Spital STS AG habe deshalb entschieden, den Operationsbetrieb per 1. Juni zu reduzieren. Ab diesem Datum wird der siebentägige Operationsbetrieb im Spital Zweisimmen auf den Tag – 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr – beschränkt. Der Nachtbetrieb, welcher durch Bereitschaftsdienst auf Abruf sichergestellt wird und während der Sommersaison nur sehr wenig Fälle abzudecken hat, entfällt. Diese Einschränkung gilt vorübergehend, bis die Lücken im Personalbestand des Operationsbereichs geschlossen werden konnten. Die Spital STS AG arbeite «mit Hochdruck weiter an der Rekrutierung von entsprechendem Personal».

Notfalltransporte in der Nacht

Der Notfall in Zweisimmen sei nach wie vor an 365 Tagen im Jahr während 24 Stunden Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten aus der Region. Und auch die fachärztliche und pflegerische Beurteilung, Betreuung und Behandlung seien «weiterhin jederzeit gewährleistet». Notfallpatientinnen und -patienten, die in der Nacht einen dringenden operativen Eingriff benötigen, sollen mit dem geeigneten Notfalltransport ins entsprechende Zielspital gebracht werden.

«Mit Blick auf den Fachkräftemangel in der gesamten Branche – und somit auch im Spital Thun – ist der Austausch von Personal zwischen den beiden Standorten nicht möglich», heisst es in der Mitteilung. Die temporäre Massnahme im Spital Zweisimmen sei getroffen worden, um die stark beanspruchten Mitarbeitenden – mit Bereitschaftsdienst im OP-Bereich – zu entlasten und die Versorgung weiterhin sicherzustellen.

