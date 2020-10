Sitzung des Thuner Stadtrats – Keine öffentliche Nutzung in früherem Hooters-Gebäude Ein Thuner Architekturbüro hat das Haus an der Allmendstrasse 32 gekauft. Damit ist die öffentliche Nutzung des Gebäudes, die in einem Stadtrats-Postulat angeregt wurde, vom Tisch. Gabriel Berger

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Das Gebäude an der Allmendstrasse 32 in Thun, in dem früher das Hooters beheimatet war. Foto: Archiv/Spahni

«Aus Sicht der Stadtentwicklung wäre ein Erhalt des Gebäudes mit vielfältiger Nutzung erstrebenswert.» So steht es im Vorstoss von Nina Siegenthaler (SP) sowie den Fraktionen SP und Grüne/Junge Grüne, der am Donnerstagabend im Thuner Stadtrat behandelt wurde. Die Postulanten hatten angeregt, das Gebäude an der Allmendstrasse 32, in dem früher ein Lokal der Restaurantkette Hooters einquartiert war und das seit längerem leer steht, «einer öffentlich zugänglichen und publikumsorientierten Nutzung zuzuführen».

Haus ist inzwischen verkauft

Als konkrete Vorschläge nannten die Postulanten unter anderem Ateliers für Kunstschaffende, Übungsräume für Bands oder Räume für Konzerte, Podien oder Lesungen. «Es herrscht in Thun ein grosser Mangel an Gebäuden für solche Zwecke», sagte Siegenthaler in der Diskussion. Dies bestätigte Sarah Zaugg (Grüne/JG), die aus ihrer eigenen Erfahrung als Musikerin berichtete.