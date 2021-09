Der Gemeinde sind die Hände gebunden – Keine neuen Wohnungen für Lyssach Auf dem Grundstück an der Hubelsgasse hätte eine Überbauung entstehen sollen. Doch das wollten die Stimmbürger nicht. Nun ist das Projekt endgültig gestoppt worden. Regina Schneeberger

Sie können weiter hier grasen: Auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Hubelsgasse wird nicht gebaut. Foto: Beat Mathys

Mit viel Elan berichtete Gemeinderatspräsident Andreas Eggimann noch im Mai von den Plänen. Wohnungen für Familien und ältere Leute sollten dereinst auf der Matte an der Hubelsgasse entstehen. Während Eggimann in hohem Tempo sprach, grasten die Kühe gemächlich auf der betroffenen Wiese .

Und dort werden sie auch weiterhin grasen. Das Projekt wurde gestoppt, bevor es richtig in Fahrt kam. Die Lyssacher Ortsplanungsrevision hätte den Grundstein für die Überbauung legen sollen. Das Grundstück, das der Gemeinde gehört, hätte von der Grün- in die Bauzone überführt werden sollen. Als Kompensation hätten dafür zwei Flächen, die sich heute in der Wohn- und Gewerbezone befinden, in die Landwirtschaftszone gewechselt werden sollen.