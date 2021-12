Tempo 30 im GGR Steffisburg – Keine nächtlichen 30er-Zonen In einem Postulat forderte die Fraktion GLP/Die Mitte den Gemeinderat auf, zu prüfen, ob in der Gemeinde die Einführung von Tempo 30 in der Nacht sinnvoll sein könnte.

Tempo 30 in der Nacht – wie auf diesem Bild in Zürich: Das forderte die Fraktion GLP/Die Mitte im Grossen Gemeinderat für Steffisburg. Foto: Sabina Bobst

Tempo 30 nachts, damit der Strassenlärm weniger wird: Die Fraktion von GLP und Die Mitte im Grossen Gemeinderat (GGR) Steffisburg forderte vom Gemeinderat, mit dem Kanton zu prüfen, ob dies auf den Steffisburger Strassen machbar wäre.

Während die Sicherheitskommission die positiven Auswirkungen von Tempo 30 auf Lärm und Verkehrssicherheit grundsätzlich anerkennt, vertritt sie gemäss den Unterlagen zur GGR-Sitzung vom Freitagnachmittag die Meinung, dass Steffisburg bereits über zahlreiche Tempo-30-Zonen verfüge.

Und sie stellt Fragen in den Raum wie jene nach der Fahrplan-Stabilität des öffentlichen Verkehrs, Blaulicht-Organisationen oder den Kontrollen eines allfälligen neuen Tempo-Regimes. Zudem fragt sie, ob Verkehrslärm in der Nacht tatsächlich ein so grosses Problem sei, das nicht anderweitig gelöst werden könnte.