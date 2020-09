Regionalgericht Oberland – Keine mildernden Umstände Ein 60-jähriger Mann aus Nordafrika wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er mit Kokain gehandelt hat. Anne-Marie Günter

Im Thuner Gerichtsgebäude wurde der Fall eines Drogendealers aus Nordafrika behandelt. Patric Spahni

Ein 60-jähriger Mann aus Nordafrika, der schon lang in der Schweiz lebt, wurde am Regionalgericht in Thun zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Es ist die höchste Strafe, die ein Gericht in Dreierbesetzung verhängen kann.