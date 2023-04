Lawrow bei der UNO – Keine Liebesgrüsse aus Moskau Russlands Aussenminister spricht vor dem UNO-Sicherheitsrat. Ein erneuter Eklat bleibt aus, aber Sergei Lawrow rechtfertigt den Krieg in der Ukraine und macht dem Westen schwere Vorwürfe. Nicolas Freund

Sagt im Sicherheitsrat, wie Russland die Welt sieht: Aussenminister Sergei Lawrow. Foto: Ed Jones (AFP)

Im UNO-Sicherheitsrat haben sich auf engstem Raum noch einmal die Risse gezeigt, die sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine durch die internationale diplomatische Ordnung ziehen. UNO-Generalsekretär António Guterres kritisierte am Montag in der vom russischen Aussenminister Sergei Lawrow geleiteten Sitzung, die Invasion der Ukraine verletze die Charta der Vereinten Nationen sowie das Völkerrecht; der Krieg verursache grosse Zerstörungen in dem Land und Leid in seinem Volk.

Lawrow, der neben Guterres sass und die Sitzung einberufen hatte, da Russland im April den monatlich wechselnden Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, hielt im Anschluss eine längere Rede, in der er den Krieg in der Ukraine rechtfertigte, schwere Vorwürfe gegen den Westen erhob und den USA Ambitionen auf globale Dominanz vorwarf.

Wie ein Feindbesuch

Wie schwierig die Beziehungen vor allem zwischen dem Westen und Russland inzwischen sind, zeigte schon die Aufmerksamkeit, die Lawrows Besuch bei den Vereinten Nationen in New York zuteilwurde. Die Reise wäre vor dem Krieg Routine gewesen, inzwischen wirkt sie wie ein Feindbesuch. Im Vorfeld hatte sich Moskau bereits beschwert, weil die USA angeblich nicht rechtzeitig die Visa für russische Journalistinnen und Journalisten ausgestellt hatten, die eigentlich mit Lawrows Delegation nach New York hätten reisen sollen. Der Aussenminister erwähnte das auch noch einmal in seiner Rede.

Die Anspannung war aber auch deshalb gross, weil Russland seinen Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat bereits zu Beginn des Monats mit einem Eklat begonnen hatte, als per Video die russische Kinderrechtskommissarin Maria Lwowa-Belowa zugeschaltet wurde, gegen die ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs besteht. So nahmen viele nun auch das Thema der Sitzung am Montag – «Wirksamer Multilateralismus durch die Verteidigung der Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen» – im Kontext des brutalen Kriegs in der Ukraine als Zynismus Russlands wahr.

Putins Weltbild

So nutzte Lawrow das Forum des Sicherheitsrats, um ausführlich das Weltbild des Kreml darzulegen. Oder zumindest das Weltbild, das Russland vor allem den Staaten vermitteln möchte, die zum Krieg in der Ukraine keine eindeutige Position bezogen haben, wie einige Länder Südamerikas, die Lawrow kurz zuvor besucht hatte. «Es geht darum, wie die internationalen Beziehungen künftig gestaltet werden», sagte Lawrow, «indem ein solider Konsens auf der Grundlage von Interessenabwägungen hergestellt wird oder indem die Vormachtstellung Washingtons aggressiv und sprunghaft vorangetrieben wird.»

Neben seinen Vorwürfen gegen den Westen im Allgemeinen und die USA im Besonderen, der Welt eine Ordnung nach ihren Vorstellungen aufdrücken zu wollen, ohne dass diese Regeln klar kommuniziert würden, behauptete Lawrow zudem, die westlichen Nationen seien für die Probleme der globalen Wirtschaft verantwortlich und würden daran arbeiten, die Globalisierung zu zerstören.

Den Angriff auf die Ukraine rechtfertigte er wie schon zuvor als Reaktion auf vermeintliche Bedrohungen Russlands durch die Nato und mit der angeblichen Notwendigkeit, die ukrainische Bevölkerung vor dem «Regime in Kiew» zu beschützen. Lawrow sagte zudem, es sei im Hinblick auf die globale Sicherheit und eine drohende Konfrontation von Grossmächten eine gefährliche Schwelle erreicht worden.

«Ein völliges Desaster»

Die amerikanische UNO-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield kommentierte Lawrows Auftritt mit Kritik: «Russland hat immer wieder universelle Menschenrechte und Grundfreiheiten verletzt – sowohl ausserhalb als auch innerhalb seiner eigenen Grenzen.» Die britische UNO-Botschafterin Barbara Woodward sagte, man habe an den Verletzungen der UNO-Charta und dem Krieg in der Ukraine gesehen, was Russlands Vorstellung von Multilateralismus für die Welt bedeute. Der Krieg sei auch für Russland «ein völliges Desaster».

