Traditionsanlass abgesagt – Keine Kulturnacht in Langenthal Aufgrund der wegen des Coronavirus ausgerufenen Notlage findet Ende April die Kulturnacht nicht statt. Erst in einem Jahr soll es zu einer Fortsetzung kommen.

Volles Chrämerhuus: Ansammlungen wie diese im vergangenen Mai wird es heuer keine geben. Foto: Manuel Zingg

Es hatte sich abgezeichnet und ist spätestens seit dem vom Bundesrat ausgerufenen Notstand auch Tatsache: Die Langenthaler Kulturnacht findet in diesem Jahr nicht statt. Obschon das Datum erst auf den Freitag, 24. April, angesetzt war, also einige Tage nach dem vorläufigen Ende dieser aussergewöhnlichen Lage, haben die Organisatoren beschlossen, den Anlass gleich ganz abzusagen. Dies schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung.